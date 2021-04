Sociale woonwijk in Gent met “schimmelwoningen” verdwijnt zeker: “Helemaal uitgeleefd, kunnen niet blijven renoveren”

De definitieve sloop betekent dat een 100-tal mensen dat nu nog in de Sint-Bernadettewijk woont een nieuw onderkomen zal moeten krijgen. “We kijken eerst en vooral naar sociale woningen in de buurt. Dat zal echter, daar moeten we eerlijk in zijn, niet voor iedereen lukken”, gaat Heughebaert verder. “We zoeken voor iedereen een oplossing. Voor oudere inwoners is zo’n verhuis niet evident maar de woningen zijn in te slechte staat. We kunnen ze niet blijven opknappen."