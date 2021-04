De Wever reageert op audit El Kaouakibi: "Als half miljoen euro uitgaven niet wordt verantwoord, stopt de samenwerking"

Uit de audit van de stad Antwerpen blijkt dat van de 3,5 miljoen euro die de stad investeerde in het "Urban Center", een gebouw voor de vzw van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi, mogelijk tot 350.000 euro is weggesluisd via onterechte facturen naar privébedrijven van het parlementslid. Zo'n 120.000 euro zou zijn weggesluisd via werkingskosten.