Stad Leuven wil af van gasbranders en subsidieert duurzame alternatieven zoals elektrische kussens

Heel wat terrassen in Leuven worden op dit moment verwarmd met gasbranders. “Die branders zijn energieverslindend. We willen inzetten op duurzame alternatieven, maar voor alle duidelijkheid: het is vrijblijvend. We gaan niemand verplichten, de mensen in de horeca hebben het al moeilijk genoeg”, aldus schepen Geleyns.

In totaal zal in het relanceplan van de stad Leuven 100.000 euro voorzien worden voor die duurzame terrasverwarming. “In mei zal het reglement voorgelegd worden op de gemeenteraad, weliswaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Dus wie aankopen gedaan heeft die passen in dit reglement komt in aanmerking voor subsidies.”