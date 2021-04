Staking bij Punch Powertrain in Sint-Truiden voorbij, vakbond: "Echte gesprekken moeten nog beginnen"

"Er is een eerste akkoord bereikt over de extra ontslagpremies", reageert Nadia Gueroui van het ACV. "Het gaat dan over de gedwongen ontslagen en de mensen die vrijwillig willen vertrekken." Voor de gedwongen ontslagvergoeding is een hoger bedrag vastgesteld dan de wet, namelijk 3.000 euro per jaar anciënniteit. Wie vrijwillig vertrekt, krijgt een premie van 2.300 euro per jaar anciënniteit binnen het bedrijf.