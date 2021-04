Tegenstanders van de militaire junta in Myanmar vormen een tegenregering met de minderheden

Het is niet duidelijk hoeveel aanhang en invloed die tegenregering heeft. Na de aankondiging schaarden veel tegenstanders van de junta zich op sociale media achter "onze regering" en was er op grote schaal handgeklap in de straten van Yangon, de vroegere hoofdstad Rangoon. Leger en politie lijken alleszins nog de controle te hebben in Myanmar, maar de administratie ligt zo goed als stil en het protest blijft voortwoeden op straat. Sinds de coup zijn er nu al zeker 720 doden gevallen. (Lees verder onder de foto).