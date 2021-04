Thuis viert 5000ste aflevering: Marleen "Simonneke" Merckx en Mathias "Lowieke" Vergels beantwoorden vragen van Radio 2-luisteraars

In het echte leven ben je samen met actrice Lynn Van den Broeck. Zij speelt het personage Viv in Thuis en heeft daarin een ander lief. Steekt dat niet om haar verliefd te zien doen met iemand anders?

Mathias: "Nee, ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind dat juist leuk om naar te kijken. Die twee doen dat goed. En een klein voordeel aan corona is dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar moet houden. Dus kussen kunnen ze nu niet doen." (lacht)