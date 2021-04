Thuisverpleegkundigen in Limburg hielpen afgelopen jaar 8.302 uren mee in woonzorgcentra en triageposten

Thuisverpleegkundige Amy Dekens uit Bilzen springt al bijna een jaar bij in het triagecentrum van Tongeren: “Wanneer ik de vraag kreeg om bij te springen, ben ik er met volle moed aan begonnen. Op de piekmomenten tijdens de verschillende besmettingsgolven, werkte ik meerdere keren per maand een halve dag in het triagecentrum. En dat in combinatie met mijn eigen verpleegkundige ronde. Dat kon soms fysiek en mentaal belastend zijn, zeker ook door de extra beschermingskledij. Maar anderzijds is het ook een uitdagende afwisseling en heb je het gevoel dat je je steentje bijdraagt in deze moeilijke tijden.”