VS-president Joe Biden ontvangt zijn eerste buitenlandse gast en dat is niet toevallig de Japanse premier Suga

Van oudsher heeft de VS ook een militaire samenwerking met Australië en recent is daar de opkomende grootmacht in Azië India bijgekomen. Samen vormen de VS, Japan, Australië en India de zogenoemde "Quad" of het vierkantsverbond dat via samenwerking de groeiende invloed van China in het Verre Oosten moet indammen. Dat Suga de eerste buitenlandse leider is die president Biden ontmoet, zegt veel over zijn visie op het buitenlands beleid.

Hieronder in het blauw: belangrijkste bases voor Amerikaanse lucht- en zeemacht, radars en Marines in Japan.