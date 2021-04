Ziekenhuisnetwerk Kempen vreest voor komende versoepelingen

Er liggen nu minder mensen uit woonzorgcentra op de intensieve zorg. "We zien dat de leeftijd van patiënten aanzienlijk zakt. Dat betekent dat de vaccinatiestrategie zeker helpt", legt Van Ballaer uit. "Dat er meer jonge patiënten intensieve zorgen nodig hebben, is te wijten aan de Britse variant. Die is besmettelijker dan de vorige varianten en maakt de mensen ook veel zieker."

Op het overlegcomité van 14 april werden ook versoepelingen aangekondigd. Maar daar zijn de ziekenhuizen niet blij mee. "De moed zakt ons soms in de schoenen", vertelt Van Ballaer. "Het is heel zwaar voor iedereen. Er vallen nog meer mensen uit dan tijdens de vorige golven en het is moeilijk om iedereen gemotiveerd te houden. We hopen dan ook dat we stilaan naar een afbouwscenario kunnen gaan in plaats van naar een vierde golf."