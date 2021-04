Zware brand bij afvalverwerkend bedrijf in Vilvoorde

De brand ontstond gisterenavond bij Renewi, dat is een bedrijf dat afval verwerkt. Gelukkig niet in de gebouwen maar in het afval dat buiten was opgeslagen. De brandweerzone Vlaams-Brabant West spreekt op haar Facebookpagina van een “apocalyptische” klus. “Dit soort branden kan van lange duur zijn omdat we, om de kern van het brandende afval te bereiken, heel het boeltje moeten uit elkaar halen. Als je ons dus lang bezig ziet, betekent dat niet noodzakelijk dat we de situatie niet onder controle hebben, maar omdat sommige branden gewoon veel nazorg vragen”, klinkt het ook nog. Uiteindelijk was de brandweer tot 3 uur vannacht bezig met de bluswerken.

De brandweer vroeg ook om ramen en deuren gesloten te houden voor wie hinder ondervond. Bij de brand vielen geen gewonden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Vorige zomer was er ook al een brand bij Renewi in Vilvoorde met veel rookontwikkeling. Daar was de oorzaak zelfontbranding van het afval.