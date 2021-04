LIVE - Britten nemen afscheid van prins Philip, de echtgenoot van de Queen: volg de uitvaart hier rechtstreeks

In Windsor in het Verenigd Koninkrijk vindt momenteel de uitvaart plaats van prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth II. Wegens de coronamaatregelen gebeurt dat in intieme kring, slechts 30 mensen wonen de plechtigheid bij. Onder hen ook prins Harry die vanuit de VS afreisde en 3 leden van de Duitse familie van Philip. Volg alles rechtstreeks via bovenstaande livestream.