Champagne mag niet langer uit Zwitserland komen, aldus een Zwitserse rechtbank

De Franse concurrenten zien dat anders. Parijs en de Europese Unie verdedigen doorgaans met hand en tand oorsprongsbenamingen zoals Griekse feta, Spaanse Manchego of Franse Champagne, desnoods tot in rechtbanken in de VS toe. De Fransen kaartten de kwestie aan bij het grondwettelijk hof van het Zwitserse kanton Vaud en dat heeft hen nu gelijk gegeven. Volgens de rechter is de beslissing van de kantonsregering van Vaud in strijd met bilaterale verdragen tussen Zwitserland en de Europese Unie over de bescherming van oorsprongsbenamingen.