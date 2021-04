"Dure" eicellen en "goedkope" zaadcellen: competitie verklaart waarom ze zo in grootte verschillen

In het model komt anisogamie tevoorschijn door competitie om te overleven in een omgeving met beperkte hulpmiddelen. Geslachtscellen hadden meer kans om te overleven als ze een voorsprong hadden op het vlak van grootte op hun buren, wat leidde tot een wapenwedloop ten voordele van grotere en grotere geslachtscellen.

Dergelijke grote geslachtscellen zijn echter 'duur': organismen konden er niet veel van produceren zonder zelf meer en meer hulpmiddelen nodig te hebben. Ze konden echter wel hun eigen hulpmiddelen behouden door een boel piepkleine, 'goedkope' geslachtscellen te produceren.

"Vroeg in de evolutie, toen geslachtelijke voortplanting verscheen, waren geslachtscellen symmetrisch. Maar dit is waar die symmetrie verbroken wordt", zei Abrams. "En uiteindelijk komen we terecht bij bepaalde organismen die zich specialiseren in grote geslachtscellen en andere die zich specialiseren in kleine geslachtscellen."

Abrams zei dat een mysterie tot hiertoe niet opgelost is, namelijk waarom er nu nog steeds een aantal isogame soorten bestaan. Sommige soorten algen en schimmels bijvoorbeeld planten zich ook nu ofwel aseksueel voort ofwel met symmetrische geslachtscellen.

"Er zijn verschillende theorieën over hoe anisogamie ontstaan is, die teruggaan helemaal tot Charles Darwin", zei Abrams. "Het is heel moeilijk om dergelijke kwesties in de evolutionaire biologie te testen, omdat we alleen de soorten die nu nog bestaan kunnen bestuderen. We kunnen niet zien hoe ze er miljarden jaren geleden uitzagen. Wiskundige modellen kunnen nieuwe inzichten opleveren en een beter begrip."

De studie van Abrams en zijn studenten is gepubliceerd in het Journal of Theoretical Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Northwestern University.