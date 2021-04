Extra schermen, extra apps en meer streaming: zo heeft corona ons digitale leven beïnvloed 

Het gevolg van die digitale versnelling laat zich raden. De gemiddelde mobiele schermtijd van de Vlaming neemt fors toe, van 2 uur en 28 minuten per dan in 2019 tot 3 uur en 5 minuten in 2020. “Vooral het gebruik van sociale media boomde, als antwoord op de social distancing en lockdownmaatregelen”, zegt De Marez. De Vlaming bracht dagelijks gemiddeld 73 minuten door op sociale mediaplatformen tegenover 49 minuten in 2019.

Vooral TikTok is aan een opmars bezig. In de categorie 16- tot 24-jarigen gebruikt 33 procent de app op dagelijkse basis, en slorpt gemiddeld bijna één uur aan schermtijd per dag op. “Dat komt vooral omdat TikTok in grotere tijdsblokken bekeken wordt – net zoals tv-programma’s. Vraag is nu of de app op termijn effectief de concurrentie zal aangaan met de klassieke zenders.”