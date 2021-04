Eritrea geeft toe dat het troepen heeft in Ethiopische provincie Tigray, maar ontkent berichten over wreedheden

In november viel het Ethiopische regeringsleger Tigray binnen gesteund door de Amhaarse milities en troepen uit Eritrea. Die wilden de regerende partij in Tigray, het TPLF, van de macht verdrijven. De invallers konden de grote steden zoals Axum en Mekele innemen, maar de gevechten gaan nog altijd door. Het TPLF is decennialang gehard in de guerillastrijd tegen het voormalige communistische regime in Ethiopië voor het in 1991 de macht kon overnemen. Enkele jaren geleden werd het TPLF van die macht verdrongen door huidig premier Abiy Ahmed.