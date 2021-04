"Huawei kon alle mobiele bellers van Nederlandse KPN afluisteren, onder hen premier Balkenende"

De huidige leiding van KPN zegt intussen dat "in al die jaren nooit is geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd uit onze netwerken, dan wel onze klantsystemen of dat er is afgeluisterd. Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten geinformeerd en maatregelen genomen", aldus KPN.

Het Nederlandse filiaal van Huawei ontkent intussen dat er gespioneerd is. De Nederlandse veiligheidsdiensten willen geen commentaar kwijt, maar hadden in het verleden wel gewaarschuwd.