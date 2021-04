Italiaanse radicaal-rechtse leider en ex-minister Matteo Salvini komt in september voor de rechter

Eerder had de Italiaanse Senaat al de parlementaire onschendbaarheid van Salvini opgeheven en nu is dus beslist dat er in september inderdaad een rechtszaak tegen hem komt.

Salvini zelf is niet onder de indruk. Hij vindt dat hij het recht en zelfs de "heilige plicht" had om Italië te beschermen en dat dus gedaan heeft. Volgens hem gaat het om een politiek proces om zijn situatie te ondergraven. De anti-immigratiepartij Lega zit nu in de oppositie en Salvini wil graag bij de volgende verkiezingen een gooi doen naar het premierschap. Als hij veroordeeld wordt, riskeert hij echter een celstraf tot 15 jaar en kan hij alleszins zijn politieke carrière in de nabije toekomst vergeten.