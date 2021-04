Liveblog - Voor het eerst in zes weken daalt het gemiddelde aantal coronadoden per dag naar 39

Op het volgende onderwijsoverleg over de coronasituatie moet, naast het rapport van de virologen, ook een rapport van de kinderartsen op tafel liggen. Dat zegt de topman van Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve (foto), in De Morgen en bevestigt hij aan VRT NWS.



Over een goeie week, op maandag 26 april, komen de onderwijskoepels en de vakbonden opnieuw samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Ze gaan dan bekijken ook de tweede en derde graad van het secundair onderwijs opnieuw voltijds naar school kunnen. Nu krijgen ze halftijds afstandsonderwijs.



Tijdens dat overleg moet ook het psychische welzijn van de jongeren mee in rekening worden genomen, zegt Boeve. "Bij onze beslissing voor onderwijs hielden we tot nu toe rekening met drie zaken: met de virologische veiligheid, met het leren van de leerlingen en met de organiseerbaarheid. Ik denk dat we daar een vierde element aan moeten toevoegen en dat is het psychologische: hoe doen jongeren het op dat vlak en welke rol spelen scholen in hun welbevinden? Dat kan een bijkomend argument zijn om, wanneer de cijfers het toelaten, in te zetten op een voltijdse heropening voor de jongeren van de tweede en derde graad."



Boeve verwijst ook naar de mogelijke heropening van de caféterrassen op 8 mei. "Ik zou niet graag hebben dat onze leerlingen eerder op een terras op café kunnen gaan dan dat ze voltijds naar school kunnen."