Scholen Maasmechelen blijven week langer dicht door hoog aantal besmettingen in gemeente

In verhouding tot het aantal inwoners telt Limburg, na Oost-Vlaanderen, momenteel het hoogste aantal besmettingen van alle Vlaamse provincies. Vooral in de regio rond Maasmechelen blijft het aantal besmettingen zeer hoog. De afgelopen twee weken werden er daar 472 mensen geregistreerd die besmet waren met het coronavirus. Ook de ziekenhuiscijfers in Limburg blijven hoog.