Het zonnige weer lokt veel mensen naar buiten, en dus ook naar de tuincentra. Door de coronamaatregelen steken veel mensen extra werk in hun tuin of terras, en dat merken ze in sommige tuincentra. Tuindecoratie en tuin meubelen gaan vlot over de toonbank, zo vlot dat het hier en daar moeilijk is om de rekken gevuld te houden.