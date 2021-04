Heeft socialistische partij kunstencentrum betaald voor naam "Vooruit"? "Partijen doen met hun geld wat ze willen"

"Er zijn weinig regels over de manier waarop politieke partijen moeten omgaan met hun centen. Eigenlijk doen ze ermee wat ze willen", zegt Bart Maddens daarover. "Ze kunnen hun budget - grotendeels belastingsgeld - gebruiken voor alles wat past binnen de doelstellingen van hun vzw. Dat kan je breed interpreteren. In het verleden is de vraag al gesteld hoeveel partijen bijvoorbeeld mogen besteden aan sociale media, en of ze mogen investeren in vastgoed."

"Of dit ok is? Ik heb er niet echt bezwaren tegen. Ik snap dat de partij Vooruit deze investering gedaan heeft, om te ontsnappen aan een rechtszaak", zegt Maddens. "Het bedrag van enkele tienduizenden euro's, wat nu circuleert, is trouwens peanuts in vergelijking met de oorlogskas van een partij. Ter vergelijking: een verkiezingscampagne kost al snel 2 of 3 miljoen euro. Belgische partijen zwemmen in het geld."