Tomatenplantjes kapot gevroren? "Do's and don'ts" van expert Wim Lybaert voor wie het voelt kriebelen in de (moes)tuin

Vrieskou in juni is in België dus niet aan de orde. En belangrijk: hoe later op het jaar, hoe korter de vriesnachten duren, en hoe minder schadelijk die plotse kou dus is voor ontkiemende bomen en gewassen. "Afgelopen week begon het al rond middernacht te vriezen, waardoor telers veel uren vrieskou moeten overbruggen, en dat is nefast voor de bloesems. Als het nog vriest in mei, dan duurt dat vaak maar enkele uren rond het ochtendgloren."

Wie dit weekend in actie is geschoten in de tuin: de komende week wordt het niet echt fris, maar wel wisselvallig. "De temperaturen zouden komende week positief moeten blijven. Vanaf donderdag komt er frissere lucht richting ons land, maar vrieskou staat er niet op het programma", aldus Verbruggen. "Maar dat betekent niet dat het de komende weken niet nog kan vriezen."