18.000 niet-begeleide minderjarigen verdwenen in Europa afgelopen drie jaar

In België registreerde Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, in de periode 2018-2020 in totaal 2.642 verdwijningen van minderjarigen uit zijn Observatie- en Oriëntatiecentra (waar jongeren in eerste instantie worden opgevangen): 987 in 2018, 1.072 in 2019 en 583 in 2020.