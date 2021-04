28 opgepakte jongeren na bendegeweld in Luik weer vrijgelaten, parket: "Nog niemand opgepakt voor schietpartij" 

Rond 17 uur vrijdagavond wordt een 39-jarige man van Tsjetsjeense origine aangevallen door een groep jongemannen wanneer hij met zijn auto in de Avenue de Nancy in Luik rijdt. Hij probeert weg te rijden, maar rijdt zich vast in enkele geparkeerde wagens, en wordt dan beschoten. De man overlijdt later in het ziekenhuis. Er vielen nog twee andere gewonden.