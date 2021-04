Bewoners Hasseltse binnenstad blij met streng parkeerbeleid: "Vanaf morgen eindelijk parkeren in mijn straat"

“Als mensen een dagje naar Maastricht of Aken gaan stellen ze zich geen vragen over de parkeertarieven, maar als ze dichter bij huis op stap gaan wel”, meent een buurman enkele meters verderop. “Auto’s in een stadscentrum zijn nu eenmaal niet meer van deze tijd, en Hasselt is een echte stad. In Antwerpen stoppen automobilisten ook niet op De Grote Markt of de Groenplaats om snel naar de slager of de visboer te gaan. Ik denk dat het stadsbestuur vooral wil inzetten op funshoppers en dagjestoeristen."