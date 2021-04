Brazilië bouwt een nieuw enorm Christusbeeld, groter dan Christus de Verlosser in Rio de Janeiro

Qua ontwerp lijkt het veel op de in 1931 voltooide en beroemde Christus de Verlosser, het enorme beeld dat boven de grootstad Rio de Janeiro uittorent en dat 38 meter hoog is met de voet inbegrepen.

Het nieuwe beeld is met 43 meter hoger dan dat in Rio, maar het is niet het hoogste Christusbeeld ter wereld. Er is er nog een van 52,5 meter hoogte in Swiebodzin in het erg katholieke land Polen. Vreemd genoeg staat het grootste Christusbeeld ter wereld in een overwegend islamitisch land, namelijk op het eiland Sulawesi in Indonesië. Dat beeld is net ietsje groter dan dat in Polen. Op Sulawesi leven er nogal wat christenen onder de bevolkingsgroepen van de Minahasa en de Toraja.