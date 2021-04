Charles Geschke, de uitvinder van het PDF-formaat voor doorsturen van documenten via internet, is overleden

Met een stevige achtergrond in wiskunde en een doctoraat in computerwetenschappen was Charles Geschke goed geplaatst voor een carrière in de IT-industrie. In de jaren 70 en 80 werkte hij voor PARC, het intussen beroemde Palo Alto Research Center van het bedrijf Xerox, een broeinest waar briljante geesten elkaar vonden en waar tal van innovaties het licht zagen. Ook Apple-stichter Steve Jobs haalde veel mosterd in PARC en stal er ook wel een aantal ideeën zoals de computermuis.