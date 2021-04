De beroemde Tafelberg nabij Kaapstad in Zuid-Afrika staat in brand: studenten worden geëvacueerd uit universiteit

De brand is eerder op de dag uitgebroken in het grote nationale park dat de iconische Tafelberg nabij Kaapstad omringt. Dat park bestaat voor een groot deel uit bos en een speciaal struiklandschap of "fynbos". De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar het is erg warm en droog in Kaapstad. Het vuur zou vooral snel verspreid worden door uitgedroogd struikgewas en door naaldbomen die hars bevatten en snel vuur vatten.