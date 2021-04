"Een enorme verwoesting": deze unieke collecties en gebouwen zijn (mogelijk) verloren bij de brand op de Tafelberg

De hoofdcampus van de Universiteit van Kaapstad (UCT) aan de voet van de Tafelberg staat in brand. Alle studenten zijn geëvacueerd en naast onder meer een studentenresidentie heeft het vuur vooral de Jagger Reading Room vernield. Dat is een bibliotheek vernoemd naar John William Jagger, een voormalig minister van spoorwegen die in 1930 overleed en een grote geldschieter was van de universiteit.

Het gebouw is in de jaren 30 opgetrokken en diende oorspronkelijk als hoofdbibliotheek. Daarna was het even een uitleencentrum en van 2000 tot 2011 deed het dienst als African Studies Library. Tien jaar geleden begon de universiteit met een grote renovatie om de bibliotheek in de oorspronkelijke staat te herstellen. Daarbij zijn in een eerste fase gangen en balkons uit de jaren 60 en 70 verwijderd. In een tweede fase zijn de originele schilderwerken en andere afwerkingen hersteld.