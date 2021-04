HettyForSpace? "De eerste vrouw op de maan, dat zou ferm zijn"

Hoewel het nu nog een heuse bevalling is, is Nancy Vermeulen ervan overtuigd dat iedereen ruimtevaarder kan worden. Dat schrijft ze ook in haar boek "Iedereen ruimtevaarder", dat vanaf dinsdag in de rekken ligt.

"De kans is klein dat je professioneel astronaut zal worden, maar ik ben zeker dat de ruimte een economische sector wordt. Mensen zullen binnen twintig jaar gewoon naar de ruimte kunnen reizen, net zoals we nu het vliegtuig nemen."