Politie houdt zoekactie met helikopter na ongeval in Rijkevorsel

Rond 17 uur belandde een auto in een diepe gracht op de Beersebaan in Rijkevorsel. Twee van de drie inzittenden, de bestuurder en één passagier, liepen meteen na het ongeval weg. De derde bleef ter plaatse, hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk waarom de twee mannen op de vlucht sloegen. Bij de zoekactie naar de twee voortvluchtige mannen werd ook een speurhond van de federale politie ingezet. De twee mannen werden later op de avond opgepakt.