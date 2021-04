Dit weekend was er noorderlicht te zien in Nederland, maar hoe uitzonderlijk is dat?

Een uitbarsting op de zon heeft ervoor gezorgd dat er dit weekend tot in het noorden van Nederland noorderlicht was te zien. Elk jaar (zonder corona) trekken heel wat mensen naar het hoge noorden om het natuurfenomeen te bewonderen, maar ook in Nederland en zelfs ons land is de kans op noorderlicht hoger dan je zou verwachten. "Zelfs 3 tot 4 keer per jaar, als de zon heel actief is", zegt Werner Hamelinck van volkssterrenwacht Urania.