Protest tegen "skatestoppers" op Scheldekaaien in Antwerpen: "Skaten in de stad is belangrijke uiting van creativiteit"

De stad had voorgesteld om over twee jaar een skatepark in te richten in de buurt maar dat is voor de skaters geen optie. "Skaten is voor velen een creatieve uiting", legt ervaren skater Finlay uit, "en in skateparken kan je alleen vooraf opgebouwde parcours volgen. Skaten in de stad is ook belangrijk, en dat wordt met deze skatestoppers belemmerd."