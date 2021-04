Tsjechië zet 18 Russische diplomaten land uit en beschuldigt Russische geheime dienst van opblazen munitiedepot in 2014

De verwijzing van de Tsjechische minister naar Salisbury is geen toeval. Want opmerkelijk genoeg verspreidde de Tsjechische politie ook een opsporingsbericht voor mannen met een Russisch paspoort en de (schuil)namen Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov. Zij worden gezocht in verband met ernstige criminele feiten en waren volgens de politie tussen 11 en 16 oktober 2014 in Tsjechië: eerst in Praag, daarna ook in de regio waar het munitiedepot is ontploft.

(Lees voort onder de tweet.)