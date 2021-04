Vandaag is het Limburgdag: waarom deze feestdag en hoe is die ontstaan?

19 april 1839, vandaag exact 182 jaar geleden, was een historische dag voor Limburg. De grote provincie zoals men die toen kende, kwam op die dag namelijk definitief tot haar einde. "Onder Napoleon Bonaparte is Limburg één groot gebied geworden, maar in '39 heeft men na lang geruzie het gebied in twee gesplitst", legt ere-gedeputeerde Sylvain Sleypen uit. "De Duitsers, van het toenmalige Pruisische rijk, die wilde een vrije route naar de zee. Ze wilden de Maas dus als grens, zodat ze een deel van de rivier onder hun beheer hadden. Door de goedbevriende Willem I van Nederland is dat realiteit geworden. De uiteindelijke splitsing is in Londen ondertekend, en wordt het Verdrag van Londen genoemd. Landen zoals onder andere Rusland, Franrijk en Engeland waren daarbij. Maaslanders en echte Limburgers waren daar niét bij. Het is dus allemaal boven de hoofden van de Limburgers beslist."

Limburg heeft er dus voor gezorgd dat Nederland en België ook ná de Belgische onafhankelijkheid nog jaren op gespannen voet met elkaar hebben geleefd. "Er was dan ook heel wat om over te discussiëren. Uiteraard de grens, maar er waren ook economische pijnpunten. De twee Limburgen deelden namelijk de mijnontginning en de grind. Er was ook discussie over de taksen, en die verschillen zijn vandaag de dag nog steeds merkbaar. Als je bijvoorbeeld de veerpont van Meeswijk neemt", geeft Sleypen als voorbeeld. "Na 22u is de geluidsnorm aan Belgische kant 90 decibel, maar in Nederland is dat 60 decibel. Het geluid dat die veerpont maakt is 75 decibel. Dat betekent dus dat je vanuit België de veerpont mag nemen, maar niet mag aankomen in Nederland. Dat moest toen allemaal geregeld worden. Daarnaast moesten er nog veel schuldenregelingen afgeklopt worden."