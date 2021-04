Vleermuizenopvang in Geel stopt na 20 jaar: "Hopen dat anderen de vleermuizenmicrobe te pakken krijgen"

"Vooral de zorg voor de vleermuizenbaby's is intensief", vertelt Hilde aan Radio 2 Antwerpen. "Babyvleermuizen die gescheiden raken van hun moeder, werden de voorbije jaren hier binnengebracht of kwamen bij ons terecht via de VOC's waarmee we intens samenwerken. Die diertjes moeten om de vier uur met de hand gevoed worden, dag en nacht. Van juni tot september. En we leren ze ook vliegen in een speciale kooi in de tuin. In al die jaren hebben we zo honderden babyvleermuizen grootgebracht."