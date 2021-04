250 coronaboetes voor feestende jongeren in Knokke-Heist: "Verwende kinderen die gedropt worden in tweede verblijf"

Het is een steeds terugkerend probleem in Knokke tijdens de paas- en zomervakantie. Maar in coronatijden is het nog erger, zegt schepen van toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen): "We zien meer en meer dat de ouders ze gewoon droppen in hun appartementen en ze zien agenten als een soort "babysitdienst". Onze politieagenten zitten al op hun tandvlees, ze hebben andere dingen te doen. Die jongeren moeten dan een week hun plan trekken. Ik zou ze niet nouveaux riches noemen, maar verwende kinderen die eigenlijk door hun ouders in de steek gelaten worden."