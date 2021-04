Hypermodern bestralingstoestel tegen kanker in AZ Turnhout: "Minder bestralingen nodig"

De ziekenhuizen in de Kempen werken nauw samen, onder meer op het vlak van kankerbehandelingen. Patiënten die een bestraling nodig hebben, worden vanuit andere Kempense ziekenhuizen doorverwezen naar AZ Turnhout. Dat ziekenhuis heeft nu fors geïnvesteerd in een nieuwe behandeling radiotherapie. Er is een nieuwe bunker gebouwd waarin een bestralingstoestel staat dat veel preciezer is. In totaal investeert het ziekenhuis zeven miljoen euro.