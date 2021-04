Bejaard koppel ontsnapt aan zware woningbrand in Boutersem

Het was rond 22.30 uur dat er brand uitbrak in een vrijstaande woning in Vertrijk. Bij aankomst van de brandweer van Tienen sloegen de vlammen al uit het dak. De twee bewoners, een bejaard koppel, konden op tijd hun woning verlaten. De brandweer kreeg de brand vrij snel onder controle, maar de schade is groot. Het pand is onbewoonbaar verklaard. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

De twee bewoners van het pand, een koppel van rond de 80 jaar werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. "Voor hen zal nu naar opvang gezocht worden", besluit de burgemeester Chris Vervliet (CD&V).