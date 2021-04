Bel-20 wipt voor het eerst sinds corona weer over 4.000-puntengrens

“Bel-20 op het hoogste peil in 12 jaar” schreven we hier op 13 februari 2020. Amper twee weken later was de stemming volledig omgeslagen. “Slechtste beursweek sinds financiële crisis van 2008”, blokletterden we plots.

Het coronavirus had op korte tijd ook de financiële wereld geïnfecteerd met pessimisme. Op korte tijd was duidelijk geworden dat het toch niet zomaar “een griepje” was, maar de wereldeconomie zou lijden onder de crisis. De koers van de Bel-20 kelderde half maart naar bijna 2.500 punten

Iets meer dan een lockdownjaar later hebben de beurzen hun forse kater verteerd. Nu de vaccins de wereldbevolking stilaan begint te beschermen, zien beleggers het licht aan het einde van de coronatunnel steeds feller branden en doen de aandelen weer opgeld.

Het zat er vrijdag al aan te komen, maar toen kon de Bel-20 net niet de grens van de 4.000 punten aantikken. Vanochtend gebeurde dat wel en heeft de beurskorf dus voor het eerst in 14 maanden weer de symbolische grens van de 4.000 punten overschreden.