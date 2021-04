Berchemse school organiseert zelf sneltests: "We wachten niet op de overheid, willen leerkrachten geruststellen"

"Ik was heel blij met het mailtje van de directie dat we ons konden laten testen", zegt Ann Haegemans die titularis is van het zesde leerjaar op het Pulhof. "Vanmiddag zal ik vrijwillig een wisser in mijn neus krijgen. Binnen de 5 minuten weet ik of ik corona heb of niet. Ik doe het vooral omdat ik mijn gezin en de leerlingen wil beschermen. Ik kijk er enorm naar uit om hen na drie weken terug te zien. De leerlingen dragen ook al even mondmaskers en dat doen ze heel flink", zegt Haegemans in "Start je Dag".