Boerensyndicaat wil meer controles na nieuw incident met varkens die door stalvloer vallen in Kortemark 

“Dit nieuws verontrust ons erg en horen we niet graag”, stelt Bart Vergote van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), zelf varkenshouder. “Het is een zeer moeilijk probleem en het kan elke varkenskweker overkomen. We kennen immers allemaal de oorzaak. Varkensroosters boven een mestput zijn gebouwd uit beton met ijzer in, voor de wapening. Door de ammoniak en mestgassen komen er scheurtjes in het beton."

"De oplossing is echter moeilijk. Eigenlijk is er geen ander materiaal geschikt. Wat we kunnen aanraden is regelmatig controleren op scheuren of schade in de stallen. Wat ook kan helpen is het preventief vervangen van roosters. Dat doe ik ook zelf. Zo’n rooster kost ongeveer 25 euro per stuk. Je hebt er uiteraard meerdere nodig. Maar die kostprijs weegt absoluut niet op tegen de prijs van een varken of het dierenleed. En eenmaal de vloer instort, ben je vaak beide kwijt: zowel de vloer als het varken.”