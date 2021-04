Chinees coronavaccin getest in Alken: "We zijn eerste bedrijf in de wereld dat het vaccin gaat testen op z'n werking"

"Het is een Chinees-Amerikaans product dat nog nergens getest is, ook niet in China", zegt Eric Buntinx van Anima Research. "Het is een vaccin dat op internationaal niveau en wereldwijd wordt getest. We verwachten eigenlijk weinig problemen want het is een vaccin dat gebouwd is op klassieke technologie. Die kennen we goed en daar hebben we over het algemeen weinig problemen mee. Wat wel belangrijk is, is dat het vaccin nog niet getest is op z'n werking. Dus we moeten nog voldoende bewijs leveren of het in de mens voldoende beschermt tegen COVID."