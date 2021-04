Hoe moet Europa er in de toekomst uitzien? Lanceer jouw idee op gloednieuw burgerplatform van de Europese Unie

Maar ook ideeën die niet in één van die categorieën passen, zijn welkom. Iedereen zal alles op het platform kunnen lezen. Wie een idee wil plaatsen, moet zich registreren. Opvallend: alles wordt meteen vertaald in alle officiële EU-talen, om een debat tussen burgers over lands- en taalgrenzen mogelijk te maken.

Net zoals bij sociale media kunnen gebruikers "ongepaste inhoud" melden. Een team van moderatoren zal dan bekijken of er iets al dan niet verwijderd moet worden. Door corona zijn fysieke evenementen bijna onmogelijk. Daarom wordt het platform in de beginfase zeker belangrijk. Het is ook de bedoeling dat, wanneer er toch conferenties of debatten kunnen plaatsvinden, ze ook via het platform gevolgd kunnen worden.