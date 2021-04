Moet de dt-regel op de schop? Kristien Hemmerechts: "Als je op spelling focust, verlam je mensen"

"Ik begrijp het punt dat die universiteit wil maken", zegt Hemmerechts in "De afspraak". "Ze zeggen niet dat spelling niet belangrijk is, maar wel dat als je een spelfout maakt tijdens een examen fysica, ze je er geen punten voor gaan aftrekken", gaat de schrijfster verder. "In mijn lessen zie ik dat creatief schrijven niet over spellen gaat, als je er de nadruk op legt, verlam je ook mensen. Studenten kunnen heel creatieve teksten schrijven, ook al staan er spelfouten in. Taal is zoveel meer dan juiste spelling."