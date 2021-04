Documentaire “Charlatan” over Arno: “Gisteren bestaat niet meer, en morgen bestaat niet. Ik leef vandaag.”

Arno had een koksdiploma, maar wilde toch graag in de muziek. Maar tot het zover was werkte hij in de horeca. “Ik heb in restaurants gewerkt, als chef zelfs nog. Op een bepaald moment kreeg ik een job van iemand die zich bezighield met Marvin Gaye. Die woonde toen in Oostende. En ik maakte toen eten voor Marvin. Dat was mijn vriend. Hij had graag mijn “poulet au curry”: kip met erwtjes, worteltjes, en appels en currysaus. Ik kook nog altijd voor mijn kinderen trouwens.”