E314 naar Brussel hele middag dicht tussen Maasmechelen en Genk-Oost na ongeval

Vanmorgen belandde een vrachtwagen op de E314 richting Lummen bij Genk in de middenberm, waardoor direct een file ontstond. Niemand raakte gewond maar de takeldiensten moesten wel uitrukken. De politie was nog maar net vertrokken van de plaats van het ongeval toen ze een bericht kregen over een nieuwe aanrijding in de staart van de file.

Deze keer was het ernstig. Een automobilist reed rond 12.30 uur in op de file in Zutendaal. De auto kwam onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er raakte ook nog een tweede auto bij dat ongeval betrokken.



De snelweg was een tijd afgeloten tussen Maasmechelen en Genk-Oost. Het verkeer tussen Maasmechelen en Genk-Oost moest omrijden via de omleidingsroute L. Dat betekent: via de Rijksweg naar Dilsen (N78) en daarna via de Boslaan (N75) naar Genk.