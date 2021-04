Einde paaspauze voor scholen: "Opluchting en ongerustheid"

Leerlingen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs moeten nog halftijds online les thuis volgen, terwijl de kleuters, de lagere schoolkinderen en ook de leerlingen van de eerste twee jaren van het middelbaar wel weer voltijds naar school mogen: “We zijn natuurlijk blij dat we opnieuw kunnen opstarten, maar tegelijk houden we ons hart een klein beetje vast voor wat er te gebeuren staat, want op dit moment zijn de coronacijfers nog altijd niet goed”, zegt directeur Ludo Jacobs van Sint-Augustinus in Bree. “Maar we zijn vooral blij dat we kunnen starten zodat we kunnen vermijden dat leerlingen een leerachterstand oplopen”