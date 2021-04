Er worden almaar meer dode zeehonden gevonden op het strand: "Gelukkig geen bedreigde diersoort meer"

Als er meer zeehonden in de Noordzee zitten, is het ook normaal dat er meer sterven en aanspoelen. Jan Haelters: "De belangrijkste doodsoorzaak is nog altijd dat zeehonden verdrinken doordat ze verstrikt raken in visnetten. Het is moeilijk om dat te voorkomen. Bij bruinvissen is dat mogelijk door apparaatjes vast te maken in de netten die een geluid maken dat hen afschrikt. Bij zeehonden kan dat niet."

Er is ook een natuurlijke sterfte bij zeehonden. Jan Haelters: "Dat sterftecijfer is op zich niet zo erg. Want het is geen bedreigde diersoort meer. Het is een soort die intussen wel tegen een stootje kan. Enkele dieren die we onderzocht hebben, bleken trouwens doodgebeten door vossen. Het gebeurt wel eens dat jonge zeehonden tot in de duinen kruipen om uit te rusten. En daar zijn ze een makkelijke prooi voor de vos."