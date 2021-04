Goed nieuws voor cipiers en olympische en paralympische atleten: zij krijgen voorrang voor een vaccin

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageert tevreden. "Gevangenissen waren de laatste collectiviteiten die nog niet waren gevaccineerd. De levensomstandigheden zijn daar niet evident: er is nauwelijks ventilatie, er is een historische overbevolking, mensen komen er ook nauw in contact met elkaar. Dus het risico op besmettingen is zeer groot. Dat hebben we de voorbije weken ook gezien."